المجلس البلدي غات يتابع ملف التعليم بالبلدية

اجتمعت عضو المجلس البلدي غات فاطمة محمد سيدي مع مسؤول مراقبة التعليم بالبلدية ميلاد الحضيري .

وبين المكتب الاعلامي للمجلس أن الاجتماع ناقش سبل الاستعداد لاستكمال العام الدراسي الحالي بعد مرور أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حضر التجول والسماح من جهات الاختصاص للمدارس باستئناف العملية التعليمية.

كما تطرق الإجتماع لمشاكل معلمي العقود ومستحقاتهم المتأخرة، حيث أكد مسؤول التعليم أن المراقبة تتابع موضوع مرتبات معلمي العقود وأن وزارة التعليم أبلغت المراقبة بأن مرتبات المعلمين ستحال مع مرتبات شهر أبريل 2020.

وأكدت عضو المجلس البلدي غات السيدة فاطمة محمد على ضرورة متابعة المؤسسات التعليمية وحمايتها من العبث أثناء توقف الدراسة في الفترة الحالية للمحافظة عليها.