«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيلا من سجن صرمان

أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، هروب 401 نزيلا من سجن صرمان من بينهم 384 نزيل وتسع نزيلات، بتاريخ 13 أبريل الجاري أثناء تمرد وقع أثناء تحرير المدينة، مشيرة إلى أنهم «جميعا موقوفين احتياطيا أو محكومون بناء على إجراءات قانونية صحيحة».

وقالت وزارة العدل في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «وجهت جهاز الشرطة القضائية للإسراع في فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

ودعت الوزارة السجناء الفارين إلى ضرورة تسليم أنفسهم فورا إلى أقرب سجن سواء (جود الدايم، مليتة)، محذرة «المتقاعسين منهم أنهم سيعرضون أنفسهم للملاحقة القضائية»، مهيبة بالجهات الأمنية والضبطية باتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى ضبط هؤلاء السجناء الفارين وإيداعهم السجون.

ونفت وزارة العدل في البيان ما أشيع عن وجود محتجزين بشكل غير قانوني داخل بعض المقرات بمدينة صرمان، مؤكدة أنه «لا يوجد داخل السجون التابعة لجهاز الشرطة القضائية أي محتجز بطريقة غير قانونية»، داعية «كل من تعرض للخطف أو الاحتجاز غير القانوني إلى التقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية والضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص».

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