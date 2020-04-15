

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

15 April, 2020

أدان جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي السافر على مقر جهاز الحرس البلدي فرع زلطن وحمالات إعتقال لمنتسبيه من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق غير الدستورية المدعومة بعصابات عابرة ومرتزقة سوريين وأتراك .

وقال جهاز الحرس البلدي ،في بيان ،إن هذه الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المدعومة من دول بعينها لم تثني القوات المسلحة العربية الليبية وأبناء الشعب الليبي عن مجهوداتهم المبذولة في تخليص الوطن من الجماعات الإرهابيةو المليشيات الإجرامية المتحالفة معها المدعومة من حكومة المدعو السراج والدول المساندة له.

و أكد جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي تضامنه ودعمه للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها النبيلة ضد الإرهاب ليعم الأمن والأمان وإستقرار ربوع الوطن الحبيب.