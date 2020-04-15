عدل الوفاق: حصل هروب جماعي لنزلاء سجن صرمان الموقوفين بإجراءات قانونية صحيحة ونطالب بالتحقيق

ليبيا – أصدرت وزارة عدل الوفاق اليوم الأربعاء بيان بشأن واقعة تهريب نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة صرمان (سجن مباحث الغربية).

عدل الوفاق زعمت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه قد حدث تمرد داخل سجن مدينة صرمان أدي إلى هروب جماعي لنزلاء السجن البالغ عددهم 384 سجين و 9 سجينات من النساء، مبينةً بأن جميعهم موقوفين إحتياطياً أو محكومين بناء على إجراءات قانونية صحيحة.

وأكدت الوزارة على أنها وجهت جهاز الشرطة القضائية للإسراع في فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية هذه الحادثة وتحديد المسؤولين عنها لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما طالب البيان جميع المساجين الهاربين إلى ضرورة تسليم أنفسهم فورا إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل بمليتة وجود الدايم ، محذرة المتقاعسين منهم أنهم سيتعرضون للملاحقة القضائية .

وأهاب البيان بالجهات الضبطية باتخاذ كافة التدابير التي تؤدي إلى ضبط هؤلاء السجناء الفارين وايداعهم بالسجون.

وبشأن الاشاعات التي إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود محتجزين بشكل غير قانوني داخل بعض المقرات بمدينة صرمان فإن عدل الوفاق تؤكد أنه لا وجود لأي محتجز بطريقة غير قانونية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية ، داعيةً كل من تعرض للخطف أو الاحتجاز غير القانوني التقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية والضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

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