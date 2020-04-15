وزارة الاقتصاد تطالب بقوائم الجمعيات الاستهلاكية المسجلة

طالب وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية “منير عصر” اليوم الأربعاء في تصريح صحفي صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد بتوفير أسماء الجمعيات التي منح لها الإذن في حجز وتوزيع السلع منذ منتصف شهر مارس الماضي وتزويد الوزارة بها.

وأوضح عصر في تصريحه أن السلع متوفرة بالمخازن، مشيرا إلى أنها تكفي لمدة طويلة، وفي السياق ذاته أكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل مراقبي الاقتصاد بجمع البيانات للجمعيات الاستهلاكية وأعداد المساهمين بها وفقا للمكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد بالبيضاء.

وكان وزير الاقتصاد قد بحث قبل يومين مع رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ورئيس الأركان للقوات المسلحة عبد الرزاق الناظوري احتياجات المناطق الخاضعة لها من السلع التموينية خلال اجتماع لبحث تداعيات وباء كوفيد-١٩ على الاقتصاد الوطني لوضع آليات الحد من مخاطره.

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