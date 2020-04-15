داخلية الحكومة الليبية: تطبيق حظر تام على عدد من المحال والأنشطة طيلة 24 ساعة

شددت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية على استمرار إغلاق قاعات الحلاقة، ومزينات النساء (الكوافيرات)، ومحلات الملابس، ومحلات بيع المواد المنزلية، وفقا لقرار الحظر التام.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أن كل الأنشطة سالفة الذكر لا يسمح لها بمزاولة أنشطتها طيلة الأربع وعشرين ساعة، إلى حين صدور ما يلغي ذلك، مشيرة إلى أن هذا الإجراء وكافة الاستثناءات الممنوحة جاءت بآراء علمية للجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بهدف سلامة المواطنين وضمان عدم انتشار العدوى.

واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات للوقاية من انتشار عدوى كورونا، ومن بينها تعطيل العمل بالتعليم وعدد من المؤسسات، وفرض حظر تجول لتقليل اختلاط المواطنين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقررت وزارة الداخلية تمديد فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا حتى 22 من أبريل الجاري، وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الرائد مجدي العرفي، أن القرار الجديد استثنى محلات بيع الإطارات والنضائد، ومحلات قطع غيار الآليات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن.

وقال العرفي إن قرار استمرار حظر التنقل بين المدن والقرى باستثناء شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضروات خلال ساعات رفع الحظر، فيما منح صلاحية التنقل بين المدن طيلة الأربعة وعشرين ساعة لسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية.

وأوضح العرفي أن القرار سمح لكل الأنشطة ذات العلاقة بالأمن الغذائي والدوائي بالعمل شريطة الحصول على إذن من الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات، بعد تقديم ترخيص ساري المفعول وما يفيد سداد الضرائب، وإقامة سارية المفعول للعمالة الأجنبية.