العقوري في زيارة لمركز إيواء المهاجرين ببنغازي

قام رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يوم أمس الثلاثاء، بزيارة لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة قنفودة في مدينة بنغازي.

والتقى العقوري، خلال زيارته مع رئيس المركز أشرف الهويدي ورئيس العمليات بهيئة الإغاثة الليبية مروان الحاسي، حيث تم استعراض أوضاع نزلاء المركز، تزامنا مع توزيع مواد إغاثية خاصة بمكافحة الكورونا على المركز.

وأكد العقوري على حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على متابعة هذا الملف وضمان ظروف إنسانية جيدة للمهاجرين غير الشرعيين في هذه الفترة باعتبارهم فئة تحتاج إلى رعاية خاصة، مشيدا بمجهودات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في حماية وإيواء المهاجرين ورعايتهم رغم قلة الإمكانيات.