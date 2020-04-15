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تسجيل 9 إصابات جديدة في ليبيا والعدد يرتفع إلى 35 إصابة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تسجيل 9 إصابات جديدة في ليبيا والعدد يرتفع إلى 35 إصابة

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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