السفارة الأميركية: على القادة الليبيين محاربة «كورونا» وليس بعضهم البعض

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، إنه « يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس (كورونا) وليس بعضهم البعض»، منبهة إلى أن تصاعد العنف من شأنه أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع في البلاد.

وأضافت السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك» دعما للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن إطالة أمد النزاع في ليبيا «يعرض المدنيين الأبرياء لخطر مميت، ويحوّل الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا. يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس وليس بعضهم البعض».

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وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، ولا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، ويهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة، مدينة في الوقت الأعمال الانتقامية بمدن الساحل الغربي وقصف طرابلس.

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