اخبار ليبيا الان

السفارة الأميركية: على القادة الليبيين محاربة «كورونا» وليس بعضهم البعض

تم النشر منذُ 20 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، إنه « يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس (كورونا) وليس بعضهم البعض»، منبهة إلى أن تصاعد العنف من شأنه أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع في البلاد.

وأضافت السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك» دعما للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن إطالة أمد النزاع في ليبيا «يعرض المدنيين الأبرياء لخطر مميت، ويحوّل الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا. يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس وليس بعضهم البعض».

اقرأ أيضا: البعثة الأممية تدين «الأعمال الانتقامية» في المدن الساحلية الغربية وقصف طرابلس

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، ولا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، ويهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة، مدينة في الوقت الأعمال الانتقامية بمدن الساحل الغربي وقصف طرابلس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • جائحة الكورونا ارحم بالشعب الليبى من جائحة الارهاب الذى تدعمه امريكا عمدا لنشر الفوضى فى ليبيا فكم قتلت الكورنا من الليبين داخل ليبيا واحدة فقط وكم قتلت المليشيات الارهابية الممولة من قطرائيل التى تحمى امريكا نظامها الاهابى وتحرم الشعب القطرى من ابسط حقوقه فى اختيار من يحكمه ويحافظ على ثروته والحمد لله ان الكورنا سلطها الله على الدول القوية المفترية وتتصدرها امريكا لا تخف على الشعب الليبى من الكورونا فالهريسة تقتلها فى اكلنا البسيط اما انتم مرفهين شبعتم من الدنيا والكورنا هى الحل لتخلصنا منكم وتهلكم ونحن فى امان لقوله تعالى ؛فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (133)
    وقال تعالى :
    فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ
    قال تعالى ؛
    وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7)

    رد