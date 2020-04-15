اخبار ليبيا الان

جماعة إرهابية بالساحل :فيروس كورونا يضعف القوات الأجنبية في المنطقة

تم النشر منذُ 20 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد التحالف الإرهابي الرئيسي في منطقة الساحل التابع لتنظيم القاعدة، إنّ فيروس كورونا الذي يجتاح أوروبا يضعف القوات الأجنبية في منطقة الساحل.
وقالت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” في بيان صادر عنها إن “الوباء ضرب أيضا صفوف القوات الغازية في مالي. وهذا يدل على قرب تفكك هذا التحالف الشيطاني إن شاء الله”.
 كما أكد التنظيم مسؤوليته عن قتل عشرات من الجنود في مالي الاسبوع الماضي.
وتنشر فرنسا 5,100 جندي ضمن قوة برخان في دول الساحل، فيما تنشر الأمم المتحدة بعثة في مالي تضم 13 ألف فرد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عاشين فى اوهام فالكورونا تضعف اكثر من يدعموكم فى تركيا وقطر واسرائيل وكل بوم تزيد الحالات هناك فمن سيمولكم بعدها ياحمار

    رد