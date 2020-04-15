جماعة إرهابية بالساحل :فيروس كورونا يضعف القوات الأجنبية في المنطقة

أكد التحالف الإرهابي الرئيسي في منطقة الساحل التابع لتنظيم القاعدة، إنّ فيروس كورونا الذي يجتاح أوروبا يضعف القوات الأجنبية في منطقة الساحل.

وقالت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” في بيان صادر عنها إن “الوباء ضرب أيضا صفوف القوات الغازية في مالي. وهذا يدل على قرب تفكك هذا التحالف الشيطاني إن شاء الله”.

كما أكد التنظيم مسؤوليته عن قتل عشرات من الجنود في مالي الاسبوع الماضي.

وتنشر فرنسا 5,100 جندي ضمن قوة برخان في دول الساحل، فيما تنشر الأمم المتحدة بعثة في مالي تضم 13 ألف فرد.