موسكو تؤكد ضرورة وقف الاقتتال والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن “بوغدانوف أكد خلال اتصالين هاتفيين مع المسؤولين الليبيين على ضرورة إيجاد تسوية وحل سلميين بين الليبيين”، مشددا على ضرورة وقف الاقتتال وتشكيل حكومة موحدة تمثل جميع الليبيين، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها”.

يقول مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي رمزي الرميح في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

القيادة العامة للجيش الوطني الليبي حريصة كل الحرص على الأمن والسلام، وتتحدث عن أنها مع الحل السياسي وحقن دماء الليبيين، لكن لن يكون هذا الأمر مع الإرهابيين والمجرمين والقتلة والخارجين عن الدولة والقانون.

ويشير الرميح إلى أن مسألتين مهمتين يجب أن تتوفر من أجل الجلوس على طاولة المحادثات في الأراضي الليبية، والبدء بالحل السياسي: المسألة الأولى هي أن تقوم حكومة السراج إذا كانت حريصة على إنقاذ ليبيا بحل الميليشيات المسلحة كافة وتسليم السلاح، وهذا أولا، ثانيا: السماح للقوات المسلحة الليبية بفرض الهيبة والسيطرة على كامل التراب الليبي. وغير ذلك لا يمكن النظر به.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي