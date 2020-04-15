«عدل الوفاق» تناشد السجناء الفارين من «صرمان» تسليم أنفسهم وتدعو «المخطوفين» لتحرير بلاغات

ناشدت وزارة العدل بحكومة الوفاق، السجناء الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل بصرمان، بسرعة تسليم أنفسهم فوراً إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل.

قالت “الوزارة” في بيان، اليوم الأربعاء: “بتاريخ 13 أبريل 2020، وأثناء عملية تحرير مدينة صرمان، حدث تمرد أدى إلى هروب جماعي لجميع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل وعددهم 384 نزيلاً و9 نزيلات بمؤسسة النساء، وجميعهم موقوفون احتياطياً أو محكومون بناء على إجراءات قانونية صحيحة”.

أضاف بيان “الوزارة” أنها وجهت جهاز الشرطة القضائية بسرعة فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية الأحداث وتحديد المسئولين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بحسب ما جاء في البيان.

ونفت “عدل الوفاق” وجود محتزين بشكل غير قانوني، وقالت في بيانها: “نؤكد أنه لا يوجد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل أي محتجز بطريقة غير قانونية، وندعو كل من تعرض للخطف التقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية” على حد قولها.