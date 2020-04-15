الجبل الغربي.. سلاح الجو يشن غارة جوية على معسكر الجويبية ويقصف رتلا عسكريا كان هدفه قاعدة الوطية

زليتن-العنوان شن سلاح الجو غارة جوية استهدف من خلالها الجماعات المسلحة في معسكر الجويبية بمدينة نالوت، بالجبل الغربي، وفق مصدر عسكري. وأكد ذات المصدر لصحيفة العنوان أن الجيش قصف رتلا عسكريا كان متجها إلى قاعدة الوطية عبر طريق مدينة الرحيبات الواقعة بالجبل الغربي.
تعليقات
-
فرصة لاصطياد الجرذان عند قاعدة الوطية وعلى الجيش الوطنى دعمها لتكون مقبرة للمرتزقة والخوان وتدفنهم فى الصحراء بعيدا عن المناطق السكنية لو كل يوم رتل 30 سيارة ربما فى شهر لن تجد واحد منهم فى المنطقة الغربية ويتمكن اهلها من تحريرها بسهولة فقاعدة الوطية قاعدة شاملة دفاع جوى يسقط اى مسيرة تركية وطائرات تسحق اى قوة برية وقوات برية قادرة على اى هجوم مضاد لتحرير المدن وتسليمها لاهلها
-
استغلوا غباوة الاخوان لسحقهم فعندما يتجمعوا ويتركوا خنادقهم ويذهبوا للهجوم على الوطية يصبحوا هدفا سهل يسهل تدميرة واضح ان قائدهم الاعمى حمار مخطط
أضف تعليقـك