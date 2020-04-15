الجبل الغربي.. سلاح الجو يشن غارة جوية على معسكر الجويبية ويقصف رتلا عسكريا كان هدفه قاعدة الوطية

زليتن-العنوان شن سلاح الجو غارة جوية استهدف من خلالها الجماعات المسلحة في معسكر الجويبية بمدينة نالوت، بالجبل الغربي، وفق مصدر عسكري. وأكد ذات المصدر لصحيفة العنوان أن الجيش قصف رتلا عسكريا كان متجها إلى قاعدة الوطية عبر طريق مدينة الرحيبات الواقعة بالجبل الغربي.

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