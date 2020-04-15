“الراحلة”: إمداد الوقود يسير بشكل منتظم

كشفت إدارة شركة الراحلة للخدمات النفطية، اليوم الأربعاء، عن كميات الوقود المسحوب من مستودعات مدينة مصراتة وميناء طرابلس وميناء الزاوية بنوعيه الديزل والبنزين والتي تم من خلالها تغذية محطاتها بشكل مباشر لضمان توفير الخدمة للمواطنين.

وأشارت الشركة في إيجاز مكتوب عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك”، إلى أن إجمالي كمية البنزين المسحوب بلغ 1.5مليون لتر، بينما بلغت كمية وقود الديزل 360 ألف لتر.

وأهابت إدارة شركة الراحلة كافة المواطنين بأن عمليات إمداد الوقود للمناطق في نطاق مسؤوليتها تسير بشكل مستمر ومنتظم.

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