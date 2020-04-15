

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

15 April, 2020

استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، الأربعاء، اقتحام المليشيات لمركز الحرس البلدي زلطن الإثنين الماضي، والاعتداء علي ضباط وأفراد الحرس البلدي، وتوجيه الإهانات لهم، وهم يرتدون الزي الرسمي.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذه الأفعال وغيرها من عمليات السطو والنهب للممتلكات العامة والخاصة في بلديات الساحل الغربي من صرمان إلي رأس اجدير، لا تعبر إلا عن مدي وحشية هذه المليشيات، وعدم خضوعها لسلطة الدولة وسيادة القانون.

وطالبت المنظمة كل الجهات الرسمية والمحلية بالمناطق المذكورة تحمل مسؤولياتها لحماية المدنيين وممتلكاتهم، داعية البعثة الأممية، إلى التدخل لدي الجهات المسؤولة بطرابلس، لضمان عمل كل مرافق الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية والعسكرية لدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.