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«أحمد هدية»: سنحاصر «ترهونة» لإجبارها على الاستسلام بعد دخول «قصر بن غشير»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال أحمد هدية، مسئول الإعلام في مليشيا 610 مصراتة، مستشار وزارة الصحة بـ”حكومة الوفاق”، إن: “قاعدة الوطية أصبحت مجرد رمز لقوات حفتر متعددة الجنسيات، فلم تعد لها تلك الأهمية الكبرى التي كانت عليها في السابق، وتعمل حالياً قوات حكومة الوفاق على تحرير هذه القاعدة، وهي عبارة عن مساحات شاسعة وهدف سهل للطيران، وسيتم التركيز على ضربها بغارات جوية بين الحين والآخر” على حد قوله.

أضاف “هدية” في مداخلة تلفزيونية مع قناة TRT التركية، اليوم الأربعاء: “ترهونة تعتبر المعقل الرئيسي والاستراتيجي الذي تأتي منه كل الإمدادات لقوات حفتر المتواجدة جنوب طرابلس، وهي المصدر الرئيسي للواء التاسع الذي يقاتل رفقة قوات حفتر، وهي الحاضنة الأخيرة الأقوى في الغرب الليبي، ونحن نتصور أن الهجوم على مدينة ترهونة لن يكون خلال الفترة القريبة، فالأولى هو الاتجاه نحو منطقة قصر بن غشير، لطرد قوات حفتر من هناك، وبعد ذلك سنحاصر ترهونة لإجبارها على الاستسلام، وهذه هي الطريقة الأنجع حالياً” على حد تعبيره.

وواصل مسئول الإعلام في مليشيا 610 مصراتة، مستشار وزارة الصحة بـ”حكومة الوفاق”، قائلاً: “نخطط منذ فترة طويلة وليست قصيرة لدخول مدن الساحل الغربي، واختيار التوقيت المناسب كان مهماً، والتمهيد بغرفة سلاح الجو لضرب أماكن تمركزات القوات هناك”.

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ترهونة طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اذا هاجمتها فسيكون مصيرك يا احمد هديه كمصير الفونسو في معركة الزلاقه حتي هو بعث برساله الي يوسف بن تشفين يتوعد ويتضارط كضريط مليشاتكم هذه
    فأخذ يوسف بن تاشفين الرسالة،الوارده اليه من الفونسو وقلبها وكتب على ظهرها: الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأُذنك، والسلام على مَنِ اتَّبع الهدى. وقد مني ألفونسو وجنده بهزيمة نكراء بقيت وصمة عار على جبينهم ، وسميت تلك المعركة بالزلاقة ،وهي معركة تشهد على حنكة وعظمة قائد باسل هو يوسف ابن تاشفين

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  • نفس الاوهام ردده بغبغانات الاخوان واثبتت الايام عكس ذلك والوطية ايها اللوطى ستظل مقبرة لمليشياتكم المكسحة التى اثبتت فشل ذريع فى محاور القتال فى طرابلس ومصراطة فاستعانت بالاتراك للقيام باعتداء مباشر من سفن وطائرات لدعم دواعش لدخول مدن امنة سبق وان حررت نفسها وهى قادرة الان ايضا على ذلك بدعم جوى من قاعدة الوطية الحصن الحصين يحول كل من يقترب منها الى اشلاء ثم تطارهم فى عقر دارهم واى محلل عسكرى يعلم ان السيطرة على هذه المساحات الشاسعة يستنزف قوات كبيرة بعيدا عن محاور القتال الرئيسية التى حولت كل من بحاول التقدم شبر واحد الى اشلاء فى ابوقرين وابوسليم وسترى الايام القادمة تحرير مصراطة ولن يستطيع اى خروف ان يتكلم عندما يرى اسناد مباشر للجيش الوطنى من خير اجناد الارض اقوى جيش عربى وافريقى واسلامى طبقا للتصنيف العالمى ووقتها سيفر الاتراك ويتركوكم وحدكم تدفنوا فى الصحراء كما حدث لخوان مصر والسودان وتذكر ياميبون عندما هاجمت مسيرة تركية طائرة شحن فى مطار الجفرة وقابل حفتر السيسى راينا بعدها تدمير اهداف بمطار مصراطة اول مرة وعندما هدد اردوغان بارسال قوات تركية ثم تراجع وارسل مليشيات بعد ان راى مناورات مصرية ضخمة وحشود برية مصرية على الحدود وبالامس اجتمع السيسى بقادة الجيش المصرى والرد ستراه ياميبون بعد ان تجاوز الاتراك الخطوط الحمر بقصف بارجة مدن ليبية بالصواريخ والرد سيكون بالمثل فى مصراطة والطريق مفتوح من قاعدة محمد نجيب برا وجوا وبحرا بدون اى عوائق او تكاليف فهى تعتبر مناورة تدريبية على مكافحة الارهاب تم التدرب عليها فى العملية قادر 2020 وكما قال السيسى ان الجيش المصرى قادر على حسم المعركة فى ليبيا وان ليببا امن قومى لمصر ومن استطاع حبس مرشد عام الاخوان سبع سنوات رغم انف اردوغان بالطبع قادر على حبس عبيد المرشد فى السجون او الدفن فى ااقبور فترونة ليست وحدها يابن المجنونة ورائها جيش عربى جرار واردوغان يعلم ذلك ويستعد للفرار بعد فشل مخططه فى استغلال ليبيا فى موضوع غاز شرق المتوسط بدليل اعلان وكالة الاناضول التركية عن عودة سفينة التنقيب الفاتح الى اسطنبول وارسالها للتنقيب فى البحر الاسود انتهى الدرس ياخوان فالمعتوه يئس من ليبيا وسيهرب اول مايسمع عن تقدم المصاروة لمصراطة خلال الساعات القادمة والجيش الليبى ترك لكم المنطقة الغربية لتهربوا اليها بعيدا عن الكثافة السكانية ويشتتكم هناك مع انه كان قادر على ضرب معتيقة بصواريخ جراد وتدمير الطائرات المسيرة فى الجو بعد تدمير مراكز تشغيلها ومع ذلك لم يفعل عرفت السر هدية منى لك ياحمار

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