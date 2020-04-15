«أحمد هدية»: سنحاصر «ترهونة» لإجبارها على الاستسلام بعد دخول «قصر بن غشير»

قال أحمد هدية، مسئول الإعلام في مليشيا 610 مصراتة، مستشار وزارة الصحة بـ”حكومة الوفاق”، إن: “قاعدة الوطية أصبحت مجرد رمز لقوات حفتر متعددة الجنسيات، فلم تعد لها تلك الأهمية الكبرى التي كانت عليها في السابق، وتعمل حالياً قوات حكومة الوفاق على تحرير هذه القاعدة، وهي عبارة عن مساحات شاسعة وهدف سهل للطيران، وسيتم التركيز على ضربها بغارات جوية بين الحين والآخر” على حد قوله.

أضاف “هدية” في مداخلة تلفزيونية مع قناة TRT التركية، اليوم الأربعاء: “ترهونة تعتبر المعقل الرئيسي والاستراتيجي الذي تأتي منه كل الإمدادات لقوات حفتر المتواجدة جنوب طرابلس، وهي المصدر الرئيسي للواء التاسع الذي يقاتل رفقة قوات حفتر، وهي الحاضنة الأخيرة الأقوى في الغرب الليبي، ونحن نتصور أن الهجوم على مدينة ترهونة لن يكون خلال الفترة القريبة، فالأولى هو الاتجاه نحو منطقة قصر بن غشير، لطرد قوات حفتر من هناك، وبعد ذلك سنحاصر ترهونة لإجبارها على الاستسلام، وهذه هي الطريقة الأنجع حالياً” على حد تعبيره.

وواصل مسئول الإعلام في مليشيا 610 مصراتة، مستشار وزارة الصحة بـ”حكومة الوفاق”، قائلاً: “نخطط منذ فترة طويلة وليست قصيرة لدخول مدن الساحل الغربي، واختيار التوقيت المناسب كان مهماً، والتمهيد بغرفة سلاح الجو لضرب أماكن تمركزات القوات هناك”.