الشريف: الخلاف بين السراج والكبير خلاف إعلامي فقط

بوابة إفريقيا الإخبارية_همسة يونس (خاص) |

15 April, 2020

سلط الخبير الاقتصادي سالم الشريف، الضوء على السجال الذي اندلع مؤخرا بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

وقال الشريف في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “الخلاف بين السراج والكبير هو خلاف إعلامي .. حيث أظهر السراج اعلامياً انتقاده لمحافظ المركزي بطرابلس-مع إنهما يفقدون الشرعية وفق الإعلان الدستوري المؤقت- متهما المركزي بالمسؤولية عن خلق السوق الموازي للدولار والفشل في السياسات النقدية والتدخل غير المبرر في السياسات الاقتصادية، وتراخى المركزي في فتح للاعتمادات، وكانت البداية عندما تم إعداد الميزانية وحدث خلاف بين المالية والمركزي وأًصبحت هناك قطيعة وتوتر حاد وانتقائية في استلام أذونات الصرف ومنع “الكبير” حتى إدراته بالتعامل مع المالية بخصوص الميزانية والمقدرة بـ 38 مليار دينار، وإقفال منظومة مبيعات النقد الأجنبي بحجة السحب على الاحتياطي بشكل كبير، ومطالبته برفع سعر الرسم، بالإضافة إلى أن المركزي كان سيفتح المنظومة فور تعديل سعر الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، لكن هناك ضغوط داخلية وخارجية على السراج لإيجاد مصادر أخرى خارج الميزانية بالصرف على الميليشيات بحيث لا تخضع للرقابة والمحاسبة، وهذا ما لاحظناه من اصداره قرار برفع الدعم على المحروقات وتخفيض النسبة المئوية للمرتبات مع إنها مخالفة للقانون المرتبات، والتي تقدر 4.6 مليار دينار، والمحروقات تقدر بـ 4 مليار دولار والتي تقدر في السوق الموازي بـ 16 مليار دينار”، بحسب تعبيره.

وتابع الشريف، “أم علاوة العائلة والتي يريد منحها والتي تقدر بـ 4.5 مليار دينار،سيتم تحويلها من عوائد تحصيل الدولار إلى حساب ما يسمى وزارة الشؤون الاجتماعية وليس ما يسمى وزارة المالية، يعني تلك الاموال ستذهب الى آمراء الميليشيات، ويعني أيضاً ان هناك اتفاق فيما بينهما بخصوص خصم 20% من مرتبات موظفي الدولة، وزيادة سعر المحروقات، ولهذا الخلاف إعلامي فقط. لأن المحافظ لن يوقف قيمة المحروقات المعتمدة في الميزانية وكذلك المرتبات وقيمة رسم التحصيل على النقد الأجنبي”، على حد وصفه.