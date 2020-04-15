السفارة الأميركية تدعو القادة الليبيين إلى محاربة كورونا لا بعضهم بعضا

دعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الأربعاء ،”القادة الليبيين إلى محاربة فيروس كورونا لا بعضهم البعض” ،محذرة من أن تصاعد العنف من شأنه أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع في البلاد.

وقالت البعثة في بيان عبر صفحتها على تويتر ،إن إطالة أمد النزاع في ليبيا “يعرض المدنيين الأبرياء لخطر مميت، ويحول الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا. يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس لا بعضهم بعضا”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،أعربت في وقت سابق ،عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، ولا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية ،مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مما يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة.