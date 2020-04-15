المصراتي لوزير عدل السراج: المسؤولون عن تهريب عناصر داعش والقاعدة القادة الأتراك في أبو ستة والمليشيات التي تسمونها جيشا

استنكر الكاتب الصحفي الليبي محمود المصراتي البيان الذي أصدره وزير العدل بحكومة فائز السراج محمد لملوم بشأن تهريب المليشيات الإرهابية التابعة لـ”الوفاق” المهربين والقتلة والمتطرفين من سجن صرمان أول من أمس الاثنين عقب اقتحامهم المدينة بدعم جوي وإسناد بحري تركي.

ونشر المصراتي رسالة على صفحته بـ”فيسبوك” وجهها إلى لملوم، مفندا فيها ادعاءاته بشأن الهروب الجماعي للمسجونين بصرمان، وتستره على الأعمال التي مارستها المليشيات الإرهابية المتعاونة مع حكومته والعدوان التركي.

وقال المصراتي: “بعد البيانات والتقارير الدولية والمحلية عن تهريب سجناء الجريمة المنظمة من سجون صبراتة وصرمان تخرج علينا اليوم وزارة عدل المليشيات في بيان متناقض، قالت فيه من جهة، إن تمردًا قد حدث للتستر على عملية التهريب العمد التي قام بها قادة المليشيات مثل العمو والييدجا والقصب على رؤوس الأشهاد، وبثتها قناة فبراير الزنديقة”.

وأضاف الكاتب: “ومن جهة أخرى بين السطور، ولإنذار العالم بفرار مئات السجناء من داعش والقاعدة والمهربين، وهذا الأهم، قالت إن ما حدث هو فرار جماعي يجب محاسبة المسؤولين عنه”، مردقا: “لعمري إنه قمة الاستعباط!”.

وفضح المصراتي تورط لملوم في التستر على المسؤولين عن تهريب عناصر داعش والقاعدة، قائلا: “المسؤولين عليه يا سيد محمد لملوم يا وزير العدل المفقود، خرجوا على التلفاز في بيان رسمي، وعلى رأسهم أمير التهريب في المنطقة الغربية اللواء مقاول أسامة جويلي، الذي أعلن مسؤوليته الكاملة عن العملية، وهو يعرف تمام المعرفة بوضع السجون، ومن فيها، ومع ذلك ترك أمرها لمليشيات السلوقي والقصب والبيدجا والعمو والغرابلي، وبالمناسبة هؤلاء جميعًا مطلوبون لحكومتكم المبجلة، ولمكتب النائب العام، الذي يبعد عن مكتبك مسافة بعد عينك عن أنفك”.

وتابع الكاتب الصحفي لعورة وزير عدل حكومة السراج الذي حاول مداراتها في بيان متناقض، قائلا: “المسؤولون يا سيد لملوم عن السجناء الذين أطلقتم سراحهم بقوة مليشياتكم يسميهم رئيسك فائز السراج، أنهم قواته المسلحة بصفته المغتصبة، وهي القائد الأعلى للجيش الليبي”.

واستكمل: “المسؤولون يا سيد لملوم هم قادة العمليات الأتراك في بوستة ومصراتة، وعلى رأسهم اللواء التركي عرفان بصفته الآمر الحقيقي لغرفة العمليات المشتركة، وليس المقاول جويلي ولا الببغاء الأهبل قنونو”.

وواصل الكاتب الصحفي: “المسؤولون يا سيد لملوم هم فريق وزارة الدفاع التركية في طرابلس ممن يحركون الطيران المسير الذي قصف محيط سجن صرمان، ومقر المباحث الغربية بأكثر من 20 ضربة سقط فيها خيرة الرجال، حتى جاء دور مليشياتكم لفتح الأبواب أمام كل الزنادقة واللصوص والمهربين والتنكيل بعباد الله في منازلهم وقتلهم”.

وأضاف المصراتي: “المسؤولون يا سيد لملوم هم كل المذكورين أعلاه وعلى رأسهم المخابرات التركية التي شكرها بوقكم نعمان على الهواء يوم أول أمس، لدورها في عملية إعادة صبراتة وصرمان للمربع الأول، والهدف هو لي ذراع تونس أولا وأوروبا، ثانيًا انتقامًا منها على قرارها بعملية إيرنا البحرية ضد تركيا”.

واختتم الكاتب الصحفي رسالته قائلا: “إن لم تخجل من نفسك يا رجل احسب حساب اليمين الذي أقسمته على المصحف يوم تخرجت من كلية القانون والتحقت بسلك القضاء”.