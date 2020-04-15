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«صوان»: أتحفظ على وصف وزير الدفاع التونسي قواتنا بـ«المليشيات»

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد صوان رئيس ما يعرف بـ”حزب العدالة والبناء”، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا، على صفحته بـ”فيسبوك”، اليوم: “نستنكر تصريحات وزير الدفاع التونسي التي ساوى فيها بين حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها من حكومته، وبين ميليشيات حفتر المعتدية” على حد قوله.

أضاف “صوان” في بيان: “نتحفظ على هذا الخطاب الاستعلائي الزائف الذي لا يعبر قطعا عن العلاقة مع الشعب التونسي الشقيق، وندعو وزارة الخارجية الليبية إلى اتخاذ الموقف المناسب من هذا التصريح” على حد قوله.

استنكار “صوان” جاء بعدما زعم رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، أن: “الضغوطات الإماراتية الفرنسية على تونس لإتخاذ مواقف معادية لثورة الشعب الليبي بدأت تأخذ مجرى لا يليق بباكورة ثورات الربيع العربي” على حد قوله.

أضاف “الرفادي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء: “بعد الأخبار المتواترة عن ضغط على الرئيس التونسي بفتح ممرات امنه لعملائه المحاصرين في قاعدة الوطية للهروب الى تونس وإستقبالهم، ظهر علينا وزير دفاع تونس السيد عماد الحزبي في مقابلة تلفزيونية على القناة التونسية حنبعل، واصفا قواتنا من الجيش والشرطة وحرس الجمارك والقوات المساندة التي تحرس حدودنا مع تونس وبإستهزاء بالملشيات والذي يخالف ابسط انواع الدبلوماسية وحسن الجوار” على حد قوله.

تابع “الرفادي” قائلاً: “أمام صمت وزارة الخارجية على هذا التصريح المهين، على كافة القوى السياسية والمدونين ووسائل الاعلام المحلية المستقلة تسليط الضوء على هذا التصريح وكشف كل المؤامرات التي تحاك على حدودنا الغربية ودفع هذا الوزير للإعتذار وتنبيه الرأى العام التونسي الى المؤامرات التي تحاك لإساءة العلاقات مع جارتها ليبيا والى تدمير اواصر الجوار والقربى والاخوة بين الشعبين الشقيقين” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • The FATTEST sewage RAT and a keen criminal from the CULT group Brother/Sister gangster-ship/thugs/savages bloody HOOD & non-Muslim-
    The Americans will come back and hit them(ISIS & other criminals) from above and as they have done it before ya Sewage RAT

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  • شنو جاب ثورية الجيش الوطني لثري المليشيات هناك فرق بين القمه التي هي الجيش وهناك حضيض الذي هو المليشيات فالوزير التونسي علي حق في التسميه فقد رأي بأم عينه انفلاتكم وهمجيتكم لا تظهر بهذا المظهر اي مجموعه إلا اذا كانت مليشيات فوضويه اجراميه كمشت صيع وحراميه ورأي الطرف الآخر جيش نظامي لا احد يتحرك بدون أمر صادر له وفق تسلسل الاوامر العسكريه اخذ شرعيته من البرلمان الشرعي المنتخب من قبل الشعب

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  • ياحيوان ياصوان كل البيانات الرسمية الدولية تقول الجيش الوطنى الليبى فى مجلس الامن قال ذلك المندوبة الامريكية وفى البيان الرسمى الاوربى لانهم يعلموا جيدا ان الجيش الوطنى مكلف من نواب الشعب اما ااسراج قائدكم الاعمى ولانكم اغبياء اصلا كالعادة فالخوان من خلال قنواتهم المسعورة فى تركيا هم من قال ان السراج وحكومته فاسدة وغير شرعية وطالب اخوك المعتوه محمود عبدالعزيز بسجن السراج وعصابته فما قاله وزير الدفاع التونسى اقل من الحقيقة واقل من وصفكم لقائدكم الاعمى الذى قال على الدواعش والقاعدة والمرتزفة السوريين انهم قواته والعالم يصنفها مليشيات ارهابية مما يثبت امام العالم ان الاخوان جماعة ارهابية .عموما لا يعنينا وزير الدفاع التونسى شينو يقول نحن فى انتظار وزير الدفاع المصرى شين يدير بخوان مصراطة بعد تحريرها ونقلك ايها البغل مثل عشماوى لتسلم لعشماوى

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