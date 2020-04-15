«وزير الخارجية» يتابع أوضاع العالقين خارج ليبيا

تفقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اليوم الأربعاء، سير عمل مكتب الدبلوماسية الرقمية المكلف بحصر معلومات الليبيين العالقين بالخارج وبياناتهم وجمعها مع انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم.

وتابع الوزير طرق جمع البيانات وفرزها وتصنيفها لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة الإسراع في جمع البيانات، والتأكد من صحتها، والتعاون مع المواطنين، والرد على تساؤلاتهم؛ لاستيفاء جميع بيانتهم.