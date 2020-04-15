اخبار ليبيا الان

«وزير الخارجية» يتابع أوضاع العالقين خارج ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اليوم الأربعاء، سير عمل مكتب الدبلوماسية الرقمية المكلف بحصر معلومات الليبيين العالقين بالخارج وبياناتهم وجمعها مع انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم.

وتابع الوزير طرق جمع البيانات وفرزها وتصنيفها لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة الإسراع في جمع البيانات، والتأكد من صحتها، والتعاون مع المواطنين، والرد على تساؤلاتهم؛ لاستيفاء جميع بيانتهم.

الوسوم

بنغازي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك