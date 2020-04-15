بالصور | مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنتي حلوى طرية وبسكويت قادمتين من تركيا

ليبيا – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة بسكويت تحمل العلامة التجارية” Armonia” موردة من مقدونيا.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الشحنة دخلت عبر ميناء مصراتة البحري ،مشيراً إلى أن سبب الرفض لإحتواء الشحنة على بذور الخشخاش.

كما رفض المركز شحنة حلوى طرية تحمل العلامة “BEBETO” موردة من تركيا وصلت إلى ميناء الخمس البحري.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أوضح أن الكمية المرفوضة 1684 كرتونة،مبيناً أن سبب الرفض عدم مطابقتها للمواصفات القياسية نظراً لوجود لون E102 محظور داخل في تركيبة المنتج.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية