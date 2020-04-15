“حقوق الإنسان” في ليبيا تستنكر الأعمال الانتقامية في صبراتة وصرمان

بنغازي-العنوان أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال تطورات الأوضاع المؤسفة التي شهدتها مدينتي صبراتة وصرمان من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية. وأدانت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، حرق عدد من منازل المواطنين في أعمال انتقامية بحق عدد من سكان مدينتي صبراتة وصرمان على أساس …
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صحيفة العنوان الليبية
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