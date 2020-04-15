المؤسسة الاستثمار بطرابلس تكشف عن خطتها لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

ليبيا – كشف رئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس علي محمود أن المؤسسة أطلقت خطة عمل لدعم العمليات التشغيلية لاستثمارات المؤسسة بمساندة مستشارين وخبراء دوليين لمواجهة الوضع القائم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

محمود أشار في تصريحه لقناة “218” أمس الثلاثاء إلى أن خطة العمل شملت إعداد إستراتيجية تضمن استمرار وتنافسية الاستثمارات الليبية كافة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار أن المؤسسة استعانت بخبراء ومستشارين دوليين لضمان متابعة الاستثمارات المالية والعقارية و الفندقية والنفطية عن طريق تقارير دورية تصلها بشكل منتظم.

وأكد أن المؤسسة على تواصل دائم بلجنة العقوبات الدولية التابعة للامم المتحدة للإحاطة والتنسيق في إطار نظام العقوبات المفروضة على أصول المؤسسة المختلفة، لافتاً إلى أن المؤسسة تتابع بشكل دوري ومستمر حركة محفظة الأسهم المستثمرة في قارة أوروبا وأمريكا اللذان يشهدان هذه الفترة على موجة كبيرة من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد على أن المؤسسة تعمل على تحليلها من خلال منظومات متخصصة ومرخصة لصالحها، مشيراً إلى تسجيل تعافي وتحسن ملحوظ في هذه المناطق بالأسبوع الحالي مقارنة مع الفترة الماضية وفقاً للتقارير الواردة لمجلس الإدارة. وذكر أن استمرار العمل على مراقبة الملاءات المالية للبنوك التي تحتفظ بودائع المؤسسة لمتابعة أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية وسط تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية. وتوقّع تأثر محفظة النفط والغاز ومحفظة العقارات والتي تشكّل نسبة عالية من استثمارات المؤسسة لدرجة غير محددة من المخاطر وذلك نتيجة للتوقعات الاقتصادية السلبية التي يمر بها العالم إلى جانب تطبيق الحجر الصحي، في أغلب دول العالم، مؤكداً أن العمل مستمر على متابعة هذه الاستثمارات بشكل مستمر. رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار إختتم حديثه مبيناً أن مجلس الإدارة اعتمد فريق عمل مكوّن من مختلف الشركات التابعة للمؤسسة للعمل وفق الخطة الموضوعة لضمان سير العمل والحدّ من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية