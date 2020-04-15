“هروب جماعي” لمئات السجناء في صرمان

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، حدوث تمرد في مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان، أدى إلى هروب جميع النزلاء البالغ عددهم 384 نزيلا بمؤسسة صرمان، و9 نزيلات في مؤسسة النساء، يوم الاثنين، أثناء الاشتباكات المسلحة في المدينة.

ووجهت وزارة العدل في بيان، جهاز الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعت الوزارة كافة النزلاء الفارين إلى تسليم أنفسهم فورا إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل، محذرة المتقاعسين بأنهم سيعرضون أنفسهم للملاحقة القضائية، كما أهابت بالجهات الأمنية والضبطية باتخاذ كافة الإجراءات لضبط النزلاء الفارين وإيداعهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأكد البيان عدم وجود محتجزين بشكل غير قانوني في مدينة صرمان، داعيا كل من تعرض للخطف أو للاحتجاز غير القانوني التقدم ببلاغ للجهات القضائية والضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

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