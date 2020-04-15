رئيس «تسييري سرت» يتفقد المخزون السلعي بالمدينة

أجرى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للاطلاع على المخزون السلعي، الذي وصل من صندوق موازنة الاسعار بوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية.

ورافق رئيس المجلس خلال الزيارة مراقب الاقتصاد سرت عبد الجليل عيادة، ومدير مبيعات موازنة الاسعار بسرت مفتاح بالنجاح ورئيس قسم الجمعيات بمراقبة الاقتصاد سرت محمد اشنيب.

واطلع رئيس المجلس داخل المخازن الرئيسية على السلع التموينية التي تضم مواد الدقيق والأرز والطماطم والسكر وباستثناء الزيت المخصصة للأسر المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية الواقعة بنطاق بلدية سرت وعددها 106 جمعية.