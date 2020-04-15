قوات الوفاق تقصف منطقة الطويشة بالصواريخ

قصفت قوات حكومة الوفاق المتمركزة في مدينة السواني، ليل الأربعاء، منطقة الطويشة بالصواريخ، فيما سمعت أصوات الانفجارات في السواني وضواحيها.

من جهته أفاد مصدر مطلع لـ”218″ أن هدوءا حذرا يسود منذ 4 أيام في محاور القتال في الهيرة والعزيزية والساعدية وجامع الثوغار والرملة.

وقال المصدر إن جميع القوات التابعة لحكومة الوفاق ووحدات الجيش الوطني ما تزال تحافظ على كامل تمركزاتها السابقة، مضيفا أن الطريق الرئيسي الرابط بين طرابلس والعزيزية وغريان ما يزال تحت سيطرة “قوات الوفاق”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، لا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

ودعت البعثة في بيان، الأربعاء، أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والتحريض والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية.

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