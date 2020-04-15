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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

15 April, 2020

وصلت اليوم الأربعاء ،شحنات سلع تموينية مخصصة للأسر المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت ،مقدّمة من صندوق موازنة الاسعار بوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية ،على أن تنطلق بداية من الأسبوع المقبل عملية البيع والتسليم للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومن ثم للمواطنيين مباشرة من مقار جمعياتهم.

و قام رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم ،يرافقة مراقب الاقتصاد سرت عبد الجليل عيادة بجولة تفقد خلالها المخزون السلعى ، الدى وصل المخازن الرئيسية بسرت ،للإطلاع على السلع التموينية المخصصة للأسر المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية الواقعة بنطاق بلدية سرت وعددها 106 جمعية.

وقال مدير ادارة الاعلام ببلدية سرت الناطق الرسمى للمجلس التسييري لبلدية سرت محمد الاميل ،ان شحنة السلع التموينية تضم مواد الدقيق والأرز والطماطم والسكر ،باستثناء الزيت الذي يصل تباعا اليومين القادمين.