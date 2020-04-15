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“البعثة الأممية” في ليبيا تستنكر الأعمال الانتقامية في صبراتة وصرمان

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد الذي شهدته مدينتي صبراتة وصرمان من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية وإطلاق سراح السجناء. وأدانت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، واشتداد حدة القتال في صبراتة وصرمان، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مما يهدد باحتمال …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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