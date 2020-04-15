“البعثة الأممية” في ليبيا تستنكر الأعمال الانتقامية في صبراتة وصرمان

طرابلس-العنوان أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد الذي شهدته مدينتي صبراتة وصرمان من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية وإطلاق سراح السجناء. وأدانت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، واشتداد حدة القتال في صبراتة وصرمان، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مما يهدد باحتمال …
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صحيفة العنوان الليبية
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