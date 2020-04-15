اخبار ليبيا الان

الساعدي: أتباع حفتر في مدن الغرب رأوا جزاء ما كسبت أنفسهم ونالوا ما يستحقون من جزاء عادل

تم النشر منذُ 17 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية إنه منذ البداية قام بتأييد ودعم المعركة لأنها تقف في صف “العدل ضد الظلم والاعتداء” على حد زعمه.

الساعدي هنأ خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد ماوصفهم بـ”المتعطشين لإقامة العدل وكف  العدوان عن المظلومين والمهجرين والأسر والأبرياء “على ما وصفه بـ”تحرير مدن الغرب” (سيطرة مسلحي الوفاق المدعومين من تركيا والمطلوبين محليا ودوليا على مدينتي صبراتة وصرمان).

وأضاف :”علينا أن نستحضر معاني العدل والرحمة ونحن نتعامل مع الظالم والمتجبر ونستحضر الرحمة في جانب المظلوم إن تساهلنا مع الظالم ليفعل ما يشاء بحجة المصالحة والرحمة والأخوة فأننا نهدر حق المظلوم الأولى بالرعاية الذي يستغيث ولا أحد يستجيب له سواء المجتمع الدولي أو أصحاب السواعد الغيورة الذين يدفعون الظلم عن المظلومين” حسب زعمه.

وقال :”الرسالة لأتباع حفتر رغم أنها مكررة ولا بأس في التذكير وإن لم ينفع القول فالفعل قد يكون أبلغ الآن هم رأوا جزاء ما كسبت أنفسهم و نالوا ما يستحقون من جزاء عادل و ليس ظالم و حازم يقف مع المظلوم ومن رجع قبل أن يأتيه أجله هذا خير له في الدنيا و الآخرة، المظالم التي يرتكبها حفتر وأعوانه اصبحت واضحة وضوح الشمس لهذا سمعنا ورأينا الكثير من إستطاع التبرء من هذا الهجوم على طرابلس رغم أنهم كانوا يؤيدون حفتر وما يسمى الكرامة لكن عندما رأوا هذا الظلم الواضح تبرأوا منه وعارضوه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انتم يامن تدعون الاسلام والدولة المدنية
    هل ما حصل في صبراته وصرمان تقره الديانة البوذية او السيخ او عبدة الكواكب لأننا نخجل ان نقول الديانات السماوية لان النصرانية و اليهودية براء مما تفعلون
    وهل حرق منازل المواطنين وذبح البشر وحرق مراكز الشرطة تقره الديانات
    وهل ما حصل مع الحرس البلدي زلطن من احفاد الخوارج الازارقة زوارة تقره الديانات الارضية
    لهي ارفع قدرا واجل شانا من جرائم الاخوان المسلمين ولقطاء الارهاب والمليشيات التي تعيش في القرن الواحد والعشرين بعقلية قبائل الهكسوس قبل الميلاد
    وانا استمع الى الضال المضل الزنديق سامي الساعدي وهو يبارك انتصارات هؤلاء المغول بل المغول افضل منكم لانهم بنوا دولة سيطرت على العالم آنذاك
    استمعت الى هذا الافاك الاثيم المنافق اللئيم سامي الساعدي وهو يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :” ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ”
    مدللا بذلك على حفتر
    فالعمو والكش وابوعبيدة وغيرهم من اسماء قطع الغيار الذين هم مطلوبين من حكومة الوفاق لا من حكومة الشرق للنائب العام تسميهم ابطالا وتبارك حرقهم للبيوت ومراكز الشرطة واين منك هذا الحديث وهم هجموا على صبراته وصرمان هجوم المغول وقبائل الهكسوس
    كيف سيكون حال المنطقة الغربية بعد اطلاق مئات السجناء المجرمين اصحاب قضايا القتل والخطف والحرابة وكثيرا منهم تم بأمر حكومة الوفاق والنائب العام لديها
    ولماذا لا تهاجم لقطاء مصراته الذين هجروا منطقة بأكملها الى الان او لقطاء الزاوية الذين هجروا منطقة بأكملها ولماذا لم تذكر هذا الحديث عندما هجرت بني وليد وتاورغاء وورشفانة والمشاشية والقواليش ووادي الحي والرياينة وغيرها
    والا لا يوجد في هذه المناطق مسلمين ابرياء ولا يوجد فيها بر وفاجر ومذنب وبري ورجال ونساء وشيوخ واطفال. بل ما فعل بهذه المناطق اشد وانكي لا حرق البيوت والقتل فقط فحتى الشجر والحيوان والابل والدجاج لم يسلم منهم وارجع الى المقاطع التي صورت تلك الاحداث الدامية
    والا هذا الحديث لا يتمشى الا اذا كان المهاجم لقيطا ينتمي الى امراء الإرهاب من الاخوان والمقاتلة والشورى والمجرمين
    وهل منظر اولئك الذين يتراقصون ووجوههم كأنها المجان المطرقة تسميه فتحا ونصرا ودولة مدنية. الا لعنة الله على الظالمين
    انا دائما اقول ” لا أتصور يوما ان ينتصر الحشد الشيعي على اهل السنة وايضا الحشد المليشياوي على الليبيين ”
    فلا نتصور كم من خراب وقتل وتصفية ودمار وحرق وتشريد تطال الحرمين من الحشد الشيعي ولا نتصور ايها الزنديق كم من خراب وقتل وتصفية ودمار وحرق وتشريد تطال الليبيين لا قدر الله اذا انتصر الحشد المليشياوي في ليبيا
    بغض النظر عن حفتر واطماعه في الحكم
    ايهم افضل ان يحكمنا حتى ديكتاتورا ام حشد مليشياوي من مجرمين ومهربين ومجالس شورى وارهاب وداعش واخوان ومقاتلة ولقطاء من كل حدب وصوب
    كيف سيكون حال ليبيا وكل فرقة دولة داخل دولة الكبير يرفض امر السراج والصندوق يعتقل وزير الداخلية والتاجوري يأمر الرئيس وغنيوة يحكم من منصته والكارة يقيم دولته والعمو يمتلك البحر والقصب يسيطر على البريقة وهلم جرا
    والمواطن الليبي ضائع بين هذا وذاك ضياع الايتام على مائدة اللئام
    سترجع الجاهلية من جديد ويصبح حالنا كما قال شوقي
    اتيت والناس فوضى لا تمر بهم الا على صنم قد هام في صنم
    والارض ملأى جورا مسخرة بكل طاغية في الخلق محتكم
    مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر اصم عم
    يعذبان عباد الله في شبه ويذبحان كما ضحيت بالغنم
    فهذا حالنا اذا سيطر الحشد المليشياوي
    الا على مليشيا هام في ميليشيا وارهاب يتحكم في الخلق والارض تملا جورا وظلما والعذاب والذبح لليبيين كالغنم
    عشر سنوات من الضياع بين مطرقة الاخوان والمقاتلة وتنظيم الدولة وبين سندان المليشيات والمجرمين والمهربين واللصوص
    نسال الله ان لا يرفع لكم راية ولا يحقق لكم غاية ويجعلكم للناس عبرة وايه
    فبلد المليون حافظ سيرحمها الله ولن تعود لنا جاهلية كسرى وقيصر من جديد ان شاء الله ولن تنجح دولة ارهاب البنا واجرام المليشيات , فإلى مزبلة التاريخ ان شاء الله
    ابو ايوب الاصيبعي – الاصابعة . 14/4/2020

    رد