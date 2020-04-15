مالطا تطالب الإتحاد الأوروبي بتقديم 110 ملايين دولار للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في ليبيا

ليبيا – دعت مالطا الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو “110 ملايين دولار” للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية بين النازحين من ليبيا حيث يتسبب العنف المتزايد فى تفاقم أثر أزمة فيروس كورونا.

وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو كتب بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الثلاثاء إلى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى خوسيب بوريل محذرا من أن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار بعد أيام من إغلاق الجزيرة المطلة على البحر المتوسط موانئها أمام قوارب المهاجرين.

وقال فى خطاب بثه التلفزيون: “معسكرات احتجاز المهاجرين امتلأت عن آخرها، ووفقا لعدد من التقارير الموثوقة، فإن الآلاف من المهاجرين إما يفرون من هذه المخيمات أو يسمح لهم بمغادرتها”.

بارتولو أضاف:”هذا السياق المرعب تتوافر كل عناصر كارثة إنسانية كبرى تنتظر الوقوع فيما يتطلع من أصابهم اليأس إلى البحر المتوسط كمهرب وحيد لهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية