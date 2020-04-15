عماري زايد: لن نعود إلى بيوتنا إلا بعد أن نحرر كامل التراب الليبي

ليبيا – قدم عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية التعزية لأسر من وصفهم بـ”شهداء مدينة جادو”.

عماري زايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء قال زاعماً:” نعزي أسر شهداء مدينة جادو ونعزي أنفسنا في أبناء المدينة الذين ارتقت أرواحهم ليلة أمس بعد قصف جوي من طيران مجرم الحرب حفتر داعين الله بالشفاء للجرحى. نعزي كذلك أحرار الجبل وكل الليبيين الشرفاء الذين يقدمون الشهيد تلو الشهيد من أجل الأرض والعرض”.

وأضاف عضو الرئاسي المقرب من مجالس الشورى الارهابية في بنغازي ودرنة :” أن هذه الدماء التي ارتقت دفاعا عن ليبيا لاتزيدنا إلا يقينا واصرارا على استكمال مشوار التحرير وألا عود إلى بيوتنا إلا بعد أن نحرر كامل التراب اللييي كما صدع بها أهالي جادو وهم يصلون على شهدائهم اليوم “.

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