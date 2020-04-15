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عماري زايد: لن نعود إلى بيوتنا إلا بعد أن نحرر كامل التراب الليبي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قدم عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية التعزية لأسر من وصفهم بـ”شهداء مدينة جادو”.

عماري زايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء قال زاعماً:” نعزي أسر شهداء مدينة جادو ونعزي أنفسنا في أبناء المدينة الذين ارتقت أرواحهم ليلة أمس بعد قصف جوي من طيران مجرم الحرب حفتر داعين الله بالشفاء للجرحى. نعزي كذلك أحرار الجبل وكل الليبيين الشرفاء الذين يقدمون الشهيد تلو الشهيد من أجل الأرض والعرض”.

وأضاف عضو الرئاسي المقرب من مجالس الشورى الارهابية في بنغازي ودرنة :” أن هذه الدماء التي ارتقت دفاعا عن ليبيا لاتزيدنا إلا يقينا واصرارا على استكمال مشوار التحرير وألا عود إلى بيوتنا إلا بعد أن نحرر كامل التراب اللييي كما صدع بها أهالي جادو وهم يصلون على شهدائهم اليوم “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • كلا م كذب تتسابقوا علي قوله فكل من منكم يطلع في الاعلام يكذب وزور ويشوه الحقائق لتخدير اتباعكم ليس الا فياطول اقعادك خارج البيت اذا قررت لا تعود إليه إلا وانت منتصر علي الجيش فالهزيمه الماحقه جايه لكم فلا تستعجل بعض الترتيبات والهدوء الذي يسبق العاصفه فعاصفتكم طلعت خلب وستآتيكم عاصفه حقيقيه وجاده وتقتلعكم وما اعتمادكم علي جيش مستورد الا هي الآفه التي ستقضي عليكم فسيهب شباب الشق الغربي من ليبيا ويطردوكم انتم ومرتزقتكم من ليبيا

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  • يا عماري انت مجرد اجحيح للمصاريت يا اخواني يا خاىن . حتى انت تحسب في نفسك راجل ياجبان . لايؤمن احدكم ………ما يحب لنفسة..ادافع عن الملشيات يا منافق

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