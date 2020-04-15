لا إصابات كورونا جديدة بمناطق الحكومة الليبية

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، عدم تسجيل أَي إصابات بفيروس كورونا في مناطق الحكومة الليبية لليوم السابع على التوالي.

وقال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية والمتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، إنه “لا يزال معمل (كوفيد 19) يعمل 24 ساعة ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة لا مخبريا ولا سريريا”.

وأضاف الحاسي، في إيجاز صحفي، أن جميع نقاط الرصد والتقصي مفعّلة في كل البلاد، في حين تقول المؤشرت إن الجائحة ما تزال مستمرة ولا أحد يعرف متى ستأخذ منحنى متباطئ.

وتعليقا على الوباء في العالم، أكد الحاسي عدم وجود أي دراسة علمية تثبت أن فيروس كورونا ينتشر في الليل دون النهار، ولذلك التباعد الاجتماعي وتباعد المسافات مطلوب ليلا ونهارا لأن علماء الأمراض المعدية وعملاء الأوبئة ليس لديهم معلومات دقيقة حول هذا الفيروس، إلا أنه من سلالة الأمراض التاجية وكل ما يقال عبارة عن نظيرات غير مثبتة.

وأشار إلى أنه وفي ظل عدم التوصل إلى علاج للمرض حتى الآن ولا في القريب المنظور، فإن هذا الوسيلة العلمية للوقاية منه تتمثل في التباعد الاجتماعي وهو الحل الوحيد للتقليل من عدد الإصابات بالمرض.

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