«فتحي باشاغا» يأمر بالقبض على «ناصر عمار» و«فرج اخليل»

أمر فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” بإلقاء القبض على كل من المدعو ناصر عمار، لانتحاله صفة “آمر قوة الإسناد” في “عملية بركان الغضب”، والمدعو فرج مصطفى اخليل، المعروف بكونه “أحد قيادات بركان الغضب”، وذلك في مذكرات إحالة اطلعت عليها “الساعة 24” اليوم الأربعاء.
وكلف “باشاغا” بالتحقيق مع المذكورين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، لإدلائهما بتصريحات مغلوطة لمن سماه “العدو”، والانتساب وانتحال صفات رسمية بالمخالفة للقانون.
ويعتبر كل من “عمار” و”اخليل” وجهين مألوفين، لتكرار ظهورهما على القنوات الموالية، لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، والمدرجة على لائحة الإرهاب التي وضعها مجلس النواب الليبي.
طرابلس ليبيا
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