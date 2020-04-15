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«فتحي باشاغا» يأمر بالقبض على «ناصر عمار» و«فرج اخليل»

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أمر فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” بإلقاء القبض على كل من المدعو ناصر عمار، لانتحاله صفة “آمر قوة الإسناد” في “عملية بركان الغضب”، والمدعو فرج مصطفى اخليل، المعروف بكونه “أحد قيادات بركان الغضب”، وذلك في مذكرات إحالة اطلعت عليها “الساعة 24” اليوم الأربعاء.

وكلف “باشاغا” بالتحقيق مع المذكورين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، لإدلائهما بتصريحات مغلوطة لمن سماه “العدو”، والانتساب وانتحال صفات رسمية بالمخالفة للقانون.

ويعتبر كل من “عمار” و”اخليل” وجهين مألوفين، لتكرار ظهورهما على القنوات الموالية، لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، والمدرجة على لائحة الإرهاب التي وضعها مجلس النواب الليبي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ترهونة المجاهدة لا تفكر في الموت إنما نفكر كيف نؤدي الواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والشرف والعرض، وإن اصطفافنا مع القوات المسلحة العربية الليبية لم يكن اصطفاف سياسة، أو مصلحة ما.

    إننا كنا ومازلنا مع جيشنا منذ أن تأسس ، وإن تاريخ الجهاد الليبي شاهد على ثبات وصمود قبائل ترهونة، والتاريخ شاهد على رفض قبائل ترهونة لتدخل الناتو في ليبيا عام 2011 الذي دمر جيشنا ومؤسساتنا وجعل من ليبيا مرتعا للإرهاب ، وبيئة مناسبة للفساد المالي والأخلاقي بسبب شرعنة حكم المليشيات .

    إن ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده عبد أردوغان المشري إن هذا المجلس هو وكر خاص لجماعة الإخوان المسلمين ، فقد صاغوا من خلاله قوانين الظلم والاقصاء وغزو المدن ، وليس غريبا على مجلس كهذا أن يصرح رئيسه بأنه سيحتفل في ترهونة في إشارة لغزوها وتدميرها مثل ما فعلوا وهم نفس الوجوه في تاورغاء وبني وليد، وورشفانة وغريان وصبراتة وصرمان وزلطن .

    عرفكم الليبيون جميعا كيف تحتفلون أيها الأوغاد بدخولكم للمدن الليبية عرفوكم بالذبح والتصفيات وحرق البيوت ونهب مؤسسات البلد ، وتعليق أعلام الدواعش، متابعا، إن قبائل ترهونة بمعية القبائل الليبية وجميع أفراد القوات المسلحة العربية الليبية مستمرون في مهمتهم الوطنية ، في استعادة دولتهم المدنية الحقيقية التي تحترم فيها إرادة الشعب الليبي ، وتصان فيها كرامته، وتبنى فيها مؤسساته، وتنجز فيها استحقاقته السياسية والدستورية، وبحول الله وقوته أولا ثم بعزائم الرجال ستكون ترهونة عصية كما كانت على عبد اردوغان وعصابته من الدواعش

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