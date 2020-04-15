

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

15 April, 2020

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية و الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية ، الدكتور أحمد الحاسي ،مساء الأربعاء ،عن عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم السابع على التوالي.

و أعتبر الحاسي في الإيجاز الصحفي عن الوضع الوبائي في البلاد، أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدًا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة ،ليستقر بذلك عدد الإصابات في ليبيا 35 إصابة بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما تماثل 9 أشخاص للشفاء.