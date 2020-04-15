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رئيس الحكومة : نوجه الشكر للعناصر الطبية وندعمها ماديا ومعنويا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وجه رئيس الحكومة عبد الله الثني الشكر لكافة العناصر الطبية بمختلف مسمياتهم، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا، ومشددا على ضرورة الاهتمام بهم وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم.

وجاءت تعليمات رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع وزير الصحة سعد عقوب، بحضور كل من رئيس جهاز الإمداد الطبي، ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا، ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة.

كما تطرق الاجتماع إلى وضع المخزون الاستراتيجي للإمداد الطبي، وآليات تعزيزه خلال الفترة القادمة، مع تحديد آلية عمل واضحة له.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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