اخبار ليبيا الان

الغرابلي: سنحرر قاعدة الوطية ومدينة الاصابعة قبل شهر رمضان وننطلق بعدها إلى تحرير باقي ليبيا

تم النشر منذُ 17 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل وعضو اللجنة التأسيسية لملتقى الزاوية الطاهر الغرابلي إن إستمرار ما وصفه بـ” ضرات سلاح الجو المتواصلة” (ضربات الطيران التركي المسير) على قاعدة الوطية ستدمر العديد من آليات من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) وقدراته الدفاعية وتنهكه، كاشفاً عن وجود معلومات عن فرار البعض من القاعدة وأخرى تفيد بوجود حقول ألغام لمحاولة منع تقدمهم حسب زعمه.

الغرابلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ليس أمامه إلا الفرار لأن حجم قوته وأسطوله في صبراته وصرمان كلها فقدها في المعارك، متوقعاً أن قاعدة الوطية ستكون حلقة جديدة من حلقات التقدم لمسلحيهم وسينتهي ماوصفه بـ”البعبع” من المنطقة الغربية حسب زعمه.

وإستطرد حديثه :” الإستفادة ستكون كبيرة نحن في عدة مرات قلنا أن المعركة في صبراته وصرمان لن تأخذ منا وقت طويل وسنستفيد من القوة الموجودة الآن في زوارة وصبراته وصرمان والزاوية في حجم القوة التي ستزداد في عملية بركان الغضب والدفاع عن طرابلس، القوة الأسلحة والذخائر الموجودة الآن ستذهب لدعم المعركة والمدن التي فيها المجموعة الانقلابية والإرهابية كالاصابعه وغيرها، قبل رمضان سينتهي البعبع ويعم الفرج على المدينة الغربية وينطلق بركان الغضب لتحرير باقي الجزء الليبي”.

ونوّه إلى أن حجم المساحة التي كان يسيطر عليها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بدأت تتآكل وفقد السيطرة على الساحل الغربي فمليتة مؤمنة بالكامل والساحل الغربي مؤمن لذلك على حكومة الوفاق الإنطلاق سياسياً لاستثمار الجهد، معتبراً أن عملية الكرامة بدأت تتآكل جغرافياً وبالنسبة للمعدات والآليات حسب زعمه.

وذكر أن ما وصفها بـ”نهاية حفتر” ستكون في بنغازي، مبدياً تعويلهم على المنطقة الشرقية وعلى من وصفهم بـ”الضباط الشرفاء” الذين يتعاملون معهم بإستمرار للإنطلاق في الوقت المناسب وإنهاء ما وصفه بـ”مشروع حفتر ” في بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • عشم ابليس فى الجنة فنهايتكم باتت حتمية ياميبون قلتم هذا الكلام بعد سقوط غريان وبعدها تقدم الجيش الوطنى وحرر الجنوب وسرت واصبح على مشارف مصراطة وقلب طرابلس واى اسطول يامسطول والجيش الوطنى مدعوم من مصر القوة البحرية السادسة على العالم ووجد الجد ستجدها تسيطر على مينائى طرابلس ومصراطة وراينا مناورة قادر 2020 تدريب على اقتحام بحرى بمساندة جوية انسى ياحمار ان تركيا تنفكم بالعكس لو تدخلت مصر مباشرة سيفر الاتراك لان الدعم المصرى البرى سريع جدا والبحرى والجوى خلال ساعات قليلة والدليل على ما اقول تراجع اردوغان عن ارسال قوات تركية وارساله مرتزقة بعد الحشود المصرية على حدود ليبيا وبالامس راينا اجتماع للسيسى مع قادة الجيش المصرى وهذا مؤشر على ضربة قوية داخل ليبيا وشيكة ولنتذكر بعد اعتداء طائرة مسيرة تركية على الجفرة بعدها راينا قصف مباشر لمصراطة وبعدها معتيقة وميناء طرابلس لم يبقى الا التدخل المباشر المصرى بعد ان قال السيسى امن ليبيا من امن مصر وانه لن يسمح بالتفكير فى المساس بامنها وبالتالى فان القادم اسود للخوان ان تحرك الاعصار من مصر لمصراطة وجعلتها شيكولاطة اما الوطية فحصن حصين حتى فى احلك الظروف وقادرة على سحق اى مليشيات تقترب منها وبدعم من مطارات اخرى تستطيع تدمير اى مواقع تقترب على مسافات بعيدة المهم هو الان استعداد الجيش لتحرير مصراطة معقل الشر والارهاب ومن بعدها طرابلس وترك الجيش المنطقة الغربية لمن يريد الفرار الى هناك والتشتيت فى الصحراء وان وصلوا للوطية خير يتم تصفيتهم باقل مجهود بدلا من الذهاب اليهم بعد ان جاؤوا برجلبهم وتم تصفية 50 سيارة بتفكرنا بمصيدة مطار طرابلس العالم سنة كاملة لم تستطع المليشيات دخوله وهو قريب جدا من قلب طرابلس ومساحته كبيرة !!!

    رد

  • نفس غباوة الخوان فى كل مكان مثيرة للضحك بعد ان اصبحوا فى خبر كان فى مصر والسودان نذكر بعضها ففى مصر كان وزير داخلية تنظبم الخوان البلتاجى يقول اذا عاد مرسى للقصر تتوقف العمليات الارهابية فى سيناء وتم سحق الارهاب فى سيناء وعاد مرسى للقبر وقالوا سنكون جيش مصر الحر فى ليبيا وبعدها تم تدمير معقلهم فى درنة وعشماوى اعدمه عشماوى وماذا فعل اردوغان للاخوان سوى انه يعيشهم فى اوهام مثل المخدرات قبل نهايتهم السوداء فاين الان حازم ابواسماعيل كان يتباهى بانه يستطيع احضار مصر كلها حيث يقف امام احد اقسام الشرطة مهددا والان ذليل فى السجن منذ سبع سنوات نسيه الجميع بعد ان كان يحلم برئاسة مصر .
    فغباوة الخوان مضحكة جدا من خلال سوابقهم فى الهلاك فى اماكن اخرى

    رد