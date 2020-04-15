الغرابلي: سنحرر قاعدة الوطية ومدينة الاصابعة قبل شهر رمضان وننطلق بعدها إلى تحرير باقي ليبيا

ليبيا – زعم رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل وعضو اللجنة التأسيسية لملتقى الزاوية الطاهر الغرابلي إن إستمرار ما وصفه بـ” ضرات سلاح الجو المتواصلة” (ضربات الطيران التركي المسير) على قاعدة الوطية ستدمر العديد من آليات من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) وقدراته الدفاعية وتنهكه، كاشفاً عن وجود معلومات عن فرار البعض من القاعدة وأخرى تفيد بوجود حقول ألغام لمحاولة منع تقدمهم حسب زعمه.

الغرابلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ليس أمامه إلا الفرار لأن حجم قوته وأسطوله في صبراته وصرمان كلها فقدها في المعارك، متوقعاً أن قاعدة الوطية ستكون حلقة جديدة من حلقات التقدم لمسلحيهم وسينتهي ماوصفه بـ”البعبع” من المنطقة الغربية حسب زعمه.

وإستطرد حديثه :” الإستفادة ستكون كبيرة نحن في عدة مرات قلنا أن المعركة في صبراته وصرمان لن تأخذ منا وقت طويل وسنستفيد من القوة الموجودة الآن في زوارة وصبراته وصرمان والزاوية في حجم القوة التي ستزداد في عملية بركان الغضب والدفاع عن طرابلس، القوة الأسلحة والذخائر الموجودة الآن ستذهب لدعم المعركة والمدن التي فيها المجموعة الانقلابية والإرهابية كالاصابعه وغيرها، قبل رمضان سينتهي البعبع ويعم الفرج على المدينة الغربية وينطلق بركان الغضب لتحرير باقي الجزء الليبي”.

ونوّه إلى أن حجم المساحة التي كان يسيطر عليها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بدأت تتآكل وفقد السيطرة على الساحل الغربي فمليتة مؤمنة بالكامل والساحل الغربي مؤمن لذلك على حكومة الوفاق الإنطلاق سياسياً لاستثمار الجهد، معتبراً أن عملية الكرامة بدأت تتآكل جغرافياً وبالنسبة للمعدات والآليات حسب زعمه.

وذكر أن ما وصفها بـ”نهاية حفتر” ستكون في بنغازي، مبدياً تعويلهم على المنطقة الشرقية وعلى من وصفهم بـ”الضباط الشرفاء” الذين يتعاملون معهم بإستمرار للإنطلاق في الوقت المناسب وإنهاء ما وصفه بـ”مشروع حفتر ” في بنغازي.

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