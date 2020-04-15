وزير «صحة الوفاق» عن «كورونا»: الوضع ليس سيئا جدا ولكنه غير مطمئن

قال وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر إن الوضع ليس سيئًا جدًا في ليبيا بخصوص وباء «كورونا» المستجد، لكنه «غير مطمئن».

ودعا بن عمر خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزارة الصحة واللجنتين العليا والعلمية لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس البلاد.

يشار إلى أن ليبيا سجلت أمس الثلاثاء، أكبر حصيلة لمصابي «كورونا» في يوم واحد بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 9 حالات جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 35، إلى جانب تسجيل حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 9 حالات.

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