«السني»: شكوت لـ«غوتيريس» أزمة المدنيين في ليبيا وطالبته بمحاسبة «المعتدي»

قال طاهر السني سفير حكومة السراج، لدى الأمم المتحدة، إنه أوضح للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، خلال انعقاد اجتماعه مع المجموعة الأفريقية برئاسة الجزائر لنقاش تداعيات وباء كورونا وبرامج الأمم المتحدة ودعمها لدول القارة لمواجهتها، والدعوات المتكررة لهدنة إنسانية عالمية في أماكن النزاعات آخر تطورات الوضع الإنساني في ليبيا، وبالأخص في طرابلس وضواحيها، على حد قوله.

أضاف “السني” في تدوينة على “تويتر” اليوم الأربعاء: “أوضحت له تفاقم أزمة المدنيين و الاستهداف الممنهج للبنية التحتية لتعمد نشر الوباء، مثل ضرب المستشفيات والمطارات والموانئ وقطع المياه والغاز والكهرباء. كما أوضحت أهمية الكشف عن مصدر الأعمال الإجرامية وتسمية ومحاسبة المعتدي، وعدم الاكتفاء ببيانات مبنية للمجهول” على حد قوله.