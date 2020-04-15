لجنة مجابهة كورونا بالوفاق تعلن موعد بدء تنفيذ حظر كلي وفق هذه الشروط والاستثناءات

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد تنفيذ حظر كلي ابتداءا من الجمعة المقبلة الموافق 17 أبريل 2020م لمدة 10 أيام.

ويأتي ذلك بناءا على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أن الحظر سينفذ بشروط وهي :

1 – إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية.

2 – يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.

3 – يسمح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.

4 – تقفل المصارف تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح.

5 – يمنع نهائيا وجود اي تجمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.

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