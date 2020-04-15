الحاسي: لا يوجد عقار فعال لكورونا.. والعلاج بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية

أكد الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا الدكتور أحمد الحاسي عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة جديدة بكورونا لليوم السابع على التوالي، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي المحلي جيد.

وشدد الحاسي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على تفعيل جميع نقاط الرصد والتقصي للوباء بالبلاد، معربا عن أمله في عدم اكتشاف أي حالات جديدة مصابة بالفيروس على مدى الأسبوعين المقبلين، وهي فترة حضانة الفيروس.

وحذر الحاسي من التهاون في إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن العلماء ما يزالون في حيرة من ظروف انتقال المرض وتأثيره على الجسم، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات تمثل اجتهادات للوقاية من انتشار الفيروس.

وقال المتحدث باسم اللجنة التابعة للحكومة الليبية: “لا توجد أي دراسة علمية على أن الفيروس يتنشر باليل ويقل بالنهار، لذا يجب الحرص على التباعد الاجتماعي ليلا ونهارا”، مشددا على عدم ثبوت أي عقار فعال لعلاج الفيروس حتى الآن، وأن ما يجري منحه للمرضى ما هي إلا تجارب، وأن المنظمات والمراكز الصحية تنصح بعلاج “التباعد الاجتماعي” لمنع انتقال العدوى.