

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

15 April, 2020

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد تنفيذ حظر كلي ابتداءا من الجمعة المقبلة الموافق 17 أبريل 2020م لمدة 10 أيام ،وذلك على اثر ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أن الحظر سيترتب عنه ،منع كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية و يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.

وقالت اللجنة إنه يسمح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات ،كما تقفل المصارف تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح.

كما سيمنع نهائيا وجود اي تجمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.