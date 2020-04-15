محمود: تحرير ثوار المنطقة الشرقية لمدينة بنغازي من حفتر سهل ولدى خطة لتحقيق ذلك

ليبيا – قال مستشار وزير دفاع الوفاق المعزول المهدي البرغثي، سليمان محمود إن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج نقلت الوضع الميداني من الدفاع إلى الهجوم، مثمناً دور من وصفهم بـ”ضباط وجنود وكتائب الثوار” من الجبل الغربي لكل المدن المحيطة في طرابلس ولكل من وصفهم بـ”الثوار من المنطقة الشرقية” (مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي) الموجودين في الخطوط الأمامية لـ”الدفاع عن طرابلس” (محاولة صد تقدم القوات المسلحة غلى وسط طرابلس).

محمود أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الشرق الليبي كله مغلوب على أمره، لافتاً إلى أن تحركات مسلحي الوفاق كانت من خلال تكتيكات عسكرية غير عادية وسريعه بقيادة ضباط وغرف العمليات.

وبيّن أن ما وصفه بـ”تحرير” مدن في الغرب الليبي من قبل الوفاق من ناحية قانونية و عسكرية تعد حرب خاطفة وسريعة، معتبراً أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) من أجل السلطة سيبيد نفسه ومعظم الشعب الليبي المنساق ورائه وبعض المشايخ الذين وصفهم بـ”المرتشين” حسب قوله.

وإستطرد حديثه:” اؤمن بالسرعة في اتخاذ القرار وتحديد الهدف من القيادة العليا وهو أحد مبادئ الحرب الذي يعرفونه العسكريين الهدف في تصوري هو تحرير كل المناطق في غرب الوطن ومن ثم التقدم شرقاً، الهدف الأسمى هي الوحدة الوطنية وأتخيل أحد اهداف الحرب هو الهدف الرئيس التي تحدده القيادة العليا كتحرير كل المدن ليبيا غير قابلة للتقسيم فما حصل كان عمل عسكري سيذكره التاريخ”.

وأضاف:” رأيت الشجاعة الموجودة في مصراته وجميع المقاتلين من المدن الغربية معهم كسليمان الفقيه و فتحي باشاآغا وصلاح بادي في 2011 ورأيت معنا الوحدة الوطنية أنذاك، الشجاعة موجودة في الثوار الخطط يجب أن تستمر وهناك ضباط أكفاء في المنطقة الغربية، اوصي كجندي في طرابلس أن من لديه خبرات تشكيل جلسة مع رئاسة الأركان لوضع الخطط”.

وتوقع أن ما وصفها بـ”نهاية حفتر” أصبحت قريبة جداً لأن هدف القيادة العليا التابعة للوفاق تحرير الشرق الليبي والوحدة الوطنية، داعياً إلى إعداد خطة والتشاور مع ذو الخبرة وتوفير الإمكانيات لأن ما وصفه بـ”هزيمة حفتر” سهلة وبسيطة بحسب حديثه.

وبشأن وجود تصور لديه بشان ما وصفه بـ”تحرير الشرق من حفتر” قائلاً:” لدي خطط في رأسي لو القيادة العليا تسمح أنا منذ 3 شهور قابلت المشري وغيرهم ولا زلت أتمنى أن أقابل القائد الأعلى لتقديم مجرد رؤيا مواطن مناضل لديه أفكار تطرح مع بعض الضباط الأكفاء ونستطيع إدارة خطة فليس هناك أسهل من الوصول لبنغازي الصامتة الثائرة التي قامت فيها الثورة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية