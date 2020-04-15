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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

15 April, 2020

من المنتظر أن يفتتح مركز بنغازي الطبي ،غدا الخميس ،مختبر PCR للكشف عن الفيروسات سواء أكانت تلك المرتبطة بالإنفلونزا أو حتى نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، والفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي، والتي من بينها (كوفيد – 19) أو #كورونا المستجد ،وفق ما افاد به مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر.

و نشر مركز بنغازي الطبي بالمناسبة فيديو من داخل البرج الثالث في المركز والمخصص للعزل الطبي بعد نقل الحالات المشتبه بإصابتها بفايرس covid-19 للحجر الطبي بمصحة الإرادة، وتظهر الصور التجهيزات عالية الجودة التي أجرتها رئاسة الحكومة ىالليبية للبرج ليكون أحد مقرات العزل الطبي.