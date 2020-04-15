عقب هجوم ميليشيات الوفاق.. رئيس اللجنة التسييرية في صرمان: البلدية تشهد انفلات أمني واسع

صرمان-العنوان

أكد رئيس اللجنة التسييرية التابع لحكومة الوفاق الوطني في صرمان، عبدالمجيد أبونتيشة، أن البلدية تشهد انفلاتا أمنيا واسعا.

وفي تصريح عبر قناة ليبيا الأحرار القريبة من المجموعات المسلحة، والممولة من الخارجية القطرية قال أبونتيشة، “هناك انفلات أمني في صرمان يشتكي منه المواطنين”. وأشار أبونتيشة إلى أنه تواصل مع وزارة الداخلية التابعة للوفاق لوضع خطط حتى ترجع المدينة إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف أبونتيشة، “إن مديرية أمن صرمان لم تتفعل حتى هذه اللحظة، والضباط لم يتجاوب منهم أحد مع مدير الأمن”، وأكد أبونتيشة أن المنطقة بكاملها تعاني انفلات أمني واسع.

يشار إلى أن سجن صرمان شهد هروب 393 نزيلا من بينهم 384 نزيل وتسع نزيلات، بتاريخ 13 أبريل الجاري أثناء تمرد وقع أثناء هجوم مجموعات الوفاق المسلحة على مدينة صرمان.