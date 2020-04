اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا تعلن :

– تنفيذ الحظر الكلي ابتداء من يوم الجمعة المقبل ولمدة 10 أيام

– الحظر يشمل إقفال كافة التجمعات من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة وقفل المصارف نهائيا

– يسمح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الـ8 حتى الساعة الـ2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات

– يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف والمحلات الصغيرة والمخابز

The post حظر كلي لـ10 أيام بمناطق حكومة الوفاق appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية