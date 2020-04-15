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في حوار الأكاذيب.. السراج: لن أجلس على طاولة حوار سياسي مع حفتر مجددا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عاد فائز السراج إلى أضواء الصحافة الدولية، لينشر أكاذيبه بخصوص الأوضاع الليبية، بعد فضيحة اشتراك دواعش وإرهابيين من تنظيم القاعدة في هجوم مليشياته المسلحة على المدن الغربية، بدعم جوي وبحري تركي، وإطلاقهم متطرفين ومهربين من السجون بتلك المدن.

وقال السراج في حوار مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، اليوم الأربعاء: “لن أجلس على طاولة الحوار مع (المشير أركان حرب خليفة) حفتر بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها في حق كافة الليبيين”، على حد ادعائه.

وزاد السراج من أكاذيبه في حواره قائلا: “سعينا دائما لحل خلافاتنا عن طريق عملية سياسية، لكن (المشير) حفتر تنكر لكل اتفاقية تم التوصل لها، فليبيا لن تخضع مجددا لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص”.

وتنصل السراج من إعلانه نقض الهدنة الإنسانية التي تم التوصل لها في وقت سابق مع الجيش الليبي، واتهم القوات المسلحة بخرقها، قائلا: “وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية، وتوقعنا أن يلتزم (المشير) حفتر بكلمته ولو لمرة واحدة، بسبب الأخطار المرتبطة بوباء كورونا، لكنه اعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا”، رغم أنه بدأ الهجوم بإعلانه عملية “عاصفة السلام”.

ومع وجود العديد من الأدلة على وجود مرتزقة سوريين في صفوف مليشياته، إلا أن السراج تنكر لذلك، بل عكس تلك الاتهامات واستطرد زاعما أن “هناك سوريين يأتون من سوريا على متن رحلات دمشق – بنغازي لشركة طيران (أجنحة دمشق)، المدرجة في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية، وليس لدينا عقود مع المرتزقة، لكننا وقعنا اتفاقية تعاون عسكري مع تركيا في ضوء الشمس”.

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الجيش الليبي المشير خليفة حفتر فائز السراج مرتزقة سوريين

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • القائد الرمز لا يجلس مع من اُثبتت عليه انه إمعه وصبي للاخوان وكلفوه بان يكون عميل للاتراك فالمشير هو الذي أستكْرّدكَ ورفض لقاءك ولم يسمح لك بمقابلته لانك صبي لحزب الاخوان المفسدين وعندما تكون لك قيمه وهيبه سيستقبلك ولكن هيات هيات يبصر من بناظره عمي فيوم تري وتدرك حجم خطأك في الانجرار وراء الاخوان خادماً لهم وهم حزب ضال مرجعيته ماسونيه باعترافات المنشقين عنه من المصريين فعندما كان احد الصحابي رضوان الله عليهم يقول للرسول الكريم ولني يا رسول الله وكان الرسول يلتزم الصمت الي ان كرر الصحابي طلبه اكثر من اللازم فرد عليه الرسوله وقائلا وماذا تستفيد بها الولايه فهي خزي في الدنيا وعذاب في بالفعل مافيش ليبي قابلني هنا إلا يشتم ويخزي فكل الفريقين ينال من الخزي ما يفوق الوصف فريق البرلمان وفريق الصخيرات وهذا مصداقا لقول الرسول الكريم ان الولايه خزي في الدنيا

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  • على الأكاذيب تتكلمون حفتر الأكذوبة أكبر في ليبيا ألم يجلس السراج تواضع مع حفتر أبوظبي أكبر داعمة له اتفقوا على عقد مؤتمر غدامس المصالحة الوطنية تحت الإشراف المبعوث السابق غسان سلامة الأمم المتحدة كانت تحضره القبائل الليبية وليس مهرجان القبائل مؤتمر كرتوني في ترهونة مكونات الشعب الليبي كانت سوف تشارك المستقبل ليبيا إعادة توحيد البلاد المؤسسة العسكرية تعقد الاجتماعات في القاهرة تحت الرعاية النظام السيسى داعم حفتر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إجراء الانتخابات من الذي خرق الاتفاق أبوظبي قام بالهجوم على طرابلس غدرا إعلان ساعة الصفر حشد مرتزقة جاء الأبناء الشرق يموتوا في الغرب من الذي رفض الهدنة في موسكو هرب من فندق الهدنة وقعها السراج قبل بيها رغم أنها كانت في صالح حفتر من الذي يستهدف الأحياء طرابلس قذائف العشوائية وصواريخ الغراد من الذي يقول الأكاذيب

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