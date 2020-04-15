لجنة مكافحة كورونا في طرابلس توضح تفاصيل حظر التجول الكامل

ليبيا – أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد بطرابلس تنفيذ حظر كلي إبتداءً من الجمعة المقبلة الموافق 17 أبريل 2020م لمدة 10 أيام.

لجنة مجابهة كورونا بطرابلس أوضحت بأن هذا القرار جاء بناءً على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا المستجد.

اللجنة أكدت بأنه سيتم إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية، مستثنية أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.

وأوضحت اللجنة بأنه سيسمح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.

كما كشفت اللجنة على أنه سيتم قفل المصارف وإيقاف تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح، مبينةً بأنه يمنع نهائيا وجود اي تجمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.

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