أوبن ديموكراسي: المبادرات المحلية سبيل ليبيا الوحيد لعبور أزمة فيروس كورونا

ترجمة: ياسر محمد- بوابة إفريقيا الإخبارية |

15 April, 2020

نشر موقع “أوبن ديموكراسي” -مقره العاصمة البريطانية لندن- تقريرا حول انتشار فيروس كورونا في ليبيا، مؤكدا أن المبادارات المحلية قد تكون السبيل الوحيد أمام ليبيا للصمود وتخطي هذا الفيروس الذي إصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم وأسفر عن أكثر 126 ألف حالة وفاة.

وقال الموقع المهتم بالحريات إنه رداً على التهديد الوشيك بتفشي فيروس كورونا في ليبيا تم وضع هدنة وقبولها كلا طرفي النزاع الليبي في 22 مارس تحت رعاية العديد من الدول والأمم المتحدة. ومع ذلك ، اتهم كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بعضهما البعض بانتهاك هذا الاتفاق.

ومع وصول الأزمة الليبية إلى عامها التاسع في عام 2020 تعاني البلاد بالفعل من ضعف الاقتصاد ونظام رعاية صحية مهشم بشكل شبه كامل. ومع حالتها المتدهورة باطراد من غير المرجح أن تتغلب ليبيا على الأزمة القاتلة لفيروس كورونا لتي واجهت العالم اليوم. وعلى الرغم من إعلان حكومة الوفاق الوطني عن سلسلة من عمليات الإغلاق وغيرها من الإجراءات التقييدية بعد اكتشاف أول حالة لإصابة بالفيروس في البلاد في 25 مارس إلا أن الحالات في ارتفاع.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011 أصبحت ليبيا في صراع مستمر. وأدى تصاعد الأعمال العدائية إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي إلى جانب نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية والطبية. والاضطراب الذي بدأ في البداية في بنغازي وطرابلس انتشر الآن ليخلق انقسامات في مختلفة مناطق البلاد...

ومع استمرار تنافس حكومتين للسيطرة على البلاد غاب التقدم في المجالين الاقتصادي و الصحي، والأخير مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى وسط هذا الوباء العالمي.

وقال أحمد الحاسي المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية لوباء فيروس كورونا في ليبيا في وقت سابق من الأسبوع إنه بغض النظر عن عدد الأسرة وغرف العناية المركزة التي تم إعدادها فإن ليبيا “لن تكون قادرة على التعامل مع” وباء بسبب “قدراتها المحدودة”. واستقر الوضع على نطاق ضعيف حيث تم الإبلاغ عن أول حالة لفيروس كورون في ليبيا في 25 مارس 2020 لحسن الحظ في وقت متأخر عن معظم البلدان الأخرى في أوروبا وأفريقيا.

ووصل الفيروس متأخراً نوعاً ما إلى ليبيا حيث كان لدى الناس انطباع بأنهم كانوا محميين من الفيروس لأن الطرق البرية والجوية كانت مغلقة بأي حال بسبب الحرب. ويواجه المهاجرون العالقون في مراكز الاحتجاز الآن أعلى المخاطر. إنهم لا يخشون فقط من الإصابة بالمرض ولكنهم قلقون أيضًا من عدم تلقي العلاج المناسب عندما يحتاجون إليه حقًا. واقترحت هيومن رايتس ووتش أن أحد الإجراءات التي يجب على السلطات الليبية تنفيذها هو تقليل عدد الأشخاص المحتجزين عن طريق الإفراج عن الأشخاص المحتجزين ظلماً أو تعسفاً.

ومن ناحية أخرى أثار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا بالفعل مخاوف بشأن الوضع في ليبيا. من حيث توفير الإغاثة أظهر تقرير نشرته المفوضية حتى 3 أبريل 2020 أن 355672 ليبيًا لا يزالون مشردين داخليًا.

وبالتالي على الرغم من المنظمات الدولية التي تعمل بلا كلل لتوفير الإغاثة لطالبي اللجوء والنازحين قسراً فإن ظروف النزاع الهشة توفر تحديات متزايدة للسكان المحليين في جميع أنحاء ليبيا.

وإلى جانب السياسات الحكومية ومساعدة الأمم المتحدة تعمل المبادرات المحلية في ليبيا بلا كلل لتوفير الأقنعة والإمدادات الطبية والإغاثة أيضًا. تتحدث هالة بوقعيقيص عن مبادرتين من هذا القبيل –”مايد إن ليبيا” و “فاشن هوس”- من خلال تسليط الضوء على مساهمتهما الفريدة في أوقات هذه الأزمة الخطيرة. تدار دار الأزياء من قبل سيدتي الأعمال الشابة نجوى شكري وفردوس غاسيا اللتان أوقفتا إنتاج الفساتين الفاخرة في متجرهما “فاشن هوس” حوّلتا ورشة عملهما لإنتاج بدلات حماية طبية لدعمها في هذا الوقت الحساس. تقول نجوى شكري خلال مقابلة عبر الإنترنت “بدأنا في إنتاج الملابس من الأقمشة المحلية لمستشفى الجلاء أولاً”. وتهدف الآن إلى زيادة معدل الإنتاج بشكل أكبر حتى تتمكن شركتها من توفير ملابس مماثلة للمراكز الطبية الأخرى أيضًا.

ويساعد “فاشن هوس” العديد من المبادرات والشركات المحلية لجمع المواد الخام للإنتاج. وهكذا في 28 مارس قاموا بتسليم أول مجموعة من الملابس إلى الأطباء في مستشفيات الجلاء.

ومن ناحية أخرى أنشأت “مايد إن ليبيا” بالفعل منصة للتبرعات والتمويل الجماعي لدعم مشاريعهم خلال أزمة فيروس كورونا” “نحن ننتج أقنعة ومرافق صيانة أجهزة تهوية في المستشفيات ونوشك أيضًا على تصنيع مطهر من الكحول لاستخدامه في الأماكن العامة يذكر سليمان إسكندراني رئيس التسويق في شركة أباس الشركة الأم لمبادرة “مايد إن ليبيا” خلال مقابلة عبر الإنترنت. تعطي هذه الجهود المحلية أقوى مصادر الإلهام وسط أزمة لا يعرف أحد في العالم كيفية حلها. والتعاون مع هذه الجهود لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تعزيز تدابير الإغاثة.

والبلدان السلمية التي لا تعاني من الأزمات أو الحروب الأهلية كانت تكافح من أجل مكافحة الوباء. وفي ليبيا حيث يعاني الناس منذ سنوات فإن الوضع أكثر إرهاقا. والآن مع إعلان ساعات حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة أصبحت خدمات الرعاية الصحية المتضائلة بالفعل في الحد الأدنى.

وتعمل الأنظمة الصحية بقدرات محدودة مع فحص المرضى عن طريق المواعيد فقط. كما أدت القيود المفروضة على الحركة إلى تعطيل سلاسل الإمدادات الطبية والأفراد من الأمم المتحدة. والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ بها ليبيا نفسها من هذا الوباء بمستوى تحضيرها الطبي هي من خلال الوعي والتعاون مع المبادرات المحلية. مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص الضروريات العامة الأساسية والوضع السيئ للاقتصاد قد لا تكون ليبيا مستعدة للتعامل حتى مع الحد الأدنى من انتشار الفيروس. والخيار الوحيد المتبقي للبلد لإنقاذ شعبه هو زيادة التعاون مع المشاريع المحلية وإعداد هيكل أكثر شمولية.