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قيس سعيد يؤكد للسراج موقف تونس الداعم لحكومة الوفاق والرافض للتدخلات الأجنبية في ليبيا

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق، ورفضها التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

وشدد سعيد على ضرورة ترك الفرصة لليبيين لحل مشكلاتهم والعيش في سلام بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، قائلًا:« تونس ترفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وآن لهذه التدخلات ان تتوقف»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

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وأكد سعيد أن موقف بلاده واضح في دعم حكومة الوفاق، وأن أي تصريح يخالف ذلك «لا يعبر عن الموقف التونسي الرسمي، ولا يجب ان يشوش على العلاقة المتينة والعميقة التي تجمع البلدين الشقيقين»، وأعرب عن ثقته في «قدرة حكومة الوفاق على بسط سلطاتها على كامل الأرض الليبية»، حسب نص البيان.

من جانبه، عبر السراج عن بالغ التقدير لـ«موقف تونس الداعم لحكومة الوفاق»، وقائلًا أن الليبيين «لن ينسوا أبدًا المواقف الإيجابية للأشقاء في تونس».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • المومياء التونسى حمار فى السياسة لان كلامه متناقض وغبى فالتدخل الاجنبى الفج ببارجة تركية تقصف المدن الامنة وتفرض عليهم دواعش ومرتزقة من سوريا سيدخلوا تونس حتما لتنفيذ عمليات ارهابية بدعم من الرئيس التونس الذى يدعم قوات السراج التى اعترف بها فى صبراته من الارهابيين تقتل وتحرق وتسيطر على الحدود التونسية !!! غدا نراه يكذب هذا الكلام بعد توبيخ المعارضة له

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  • قريبا سوف يتصل عبد الفتاح السيسي فائز السراج يطلب منه الاعتذار على دعم المتمرد حفتر يطرده شر طردة بدأ بسحب دعمه منه كما تقول المصادر المصرية مصر تواجه الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا وحلفائه البقرات الخليج لن ينفعوه يفضلون إعطاء الأموال ترامب مصر أكبر المستفيد العلاقات مع ليبيا وحكومة الشرعية ليبيا مازالت لديها الوديعة البنك المصري لم تسحبها العمالة المصرية تستطيع تعود العملفي ليبيا مرة الأخرى مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري الليبي يسامحون فقط من أجل الإخواننا المصريين الغلابة فهم مظلومين مقهورين متل سكان الورقة تحت حكم المتمرد

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  • طبعا يتمنى خوان تونس تسلل الدواعش من ليبيا والفرصة متاحة الان لقتل الرئيس التونسى ليحل محله رئيس البرلمان الاخوانى الغنوشى كرئيس مؤقت وانسى انه يتركها او يعمل انتخابات !!

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